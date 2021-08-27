МИД Великобритании сообщил, что среди погибших в результате взрывов в Кабуле по меньшей мере двое британцев

КИЕВ. 27 августа. УНН. Двое британских граждан, а также ребенок еще одного британца погибли в результате взрывов в районе аэропорта Кабула, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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“Я был глубоко опечален, узнав, что двое британских граждан и ребенок еще одного британского гражданина погибли в результате террористической атаки вчера”, — заявил Рааб в своем сообщении 27 августа.

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Он добавил, что еще двое британцев получили ранения.

“Это были невинные люди, и это трагедия, что, пытаясь доставить своих близких в безопасное место в Великобритании, они были убиты трусливыми террористами”, — говорится в комментарии министра.

Напомним

По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта, который произошел в аэропорту Кабула вечером 26 августа. Ранения в результате взрывов получили не менее 200 человек.

Ранее Пентагон подтвердил, что среди погибших есть 13 американских военных, еще 18 ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка “Исламское государство”. В своем заявлении группировки указано, что целью нападения были те, кто работал с американской армией.

Президент США Джо Байден назвал погибших американских военнослужащих героями и заявил, что Соединенные Штаты найдут и накажут тех, кто совершил теракт. По его словам, Пентагона уже поручено разработать план ответного удара.