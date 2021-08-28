В Беларуси суд ликвидировал ассоциации журналистов по иску Минюста

КИЕВ. 28 августа. УНН. Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) ликвидировали по решению Верховного суда страны в пятницу, 27 августа. Формальной причиной для прекращения деятельности организации стал иск министерства юстиции "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства", передает УНН со ссылкой на DW.

Контекст

Ранее ассоциация обжаловала предупреждение Минюста в суде. Также в БАЖ заявляли, что не могут выполнить требования властей, поскольку после июльских обысков офис организации опечатан, у нее нет доступа к документам, которые запрашивает министерство юстиции. Верховный суд не признал это уважительной причиной.

Заместитель председателя БАЖ: Другого решения ждать не стоит

“Никаких иллюзий мы не строим, так как в последние месяцы власти Беларуси расправляются со многими организациями. Когда министерство юстиции подает в Верховный суд иск о ликвидации, понятно, что никакого другого решения ждать не приходится”, — отметил в комментарии изданию заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий.

По его мнению, заседание суда было простой формальностью. Белорусскую ассоциацию журналистов обвиняли в том, что она нарушила закон об общественных объединениях — не отреагировала на предупреждение Минюста. “Мы информировали министерство юстиции о том, что у нас опечатан офис, даже не знаем, где находятся изъятые вещи. Сегодня в суде представитель Минюста еще раз заявил, что это не является уважительной причиной. Хотя и сами претензии к БАЖ мы считаем неправомерными. На этой неделе мы также обжаловали предупреждение Минюста в суде, но он не согласился с нашей позицией”, — пожаловался Горецкий.

Напомним

Еще 9 июня Министерство юстиции Беларуси начало масштабную проверку деятельности БАЖ. 14 июля силовики провели очередной обыск в офисе ассоциации без присутствия ее представителей. После этого помещения опечатали, доступ к нему заблокировали. На следующий день организация получила от Минюста копию приказа о вынесении ей письменного предупреждения. 21 июля министерство сообщило в соцсетях, что подало в Верховный суд Беларуси иск о ликвидации БАЖ.

БАЖ продолжит работу

“Наша работа продолжится, никто не складывает лапки и не говорит, что все уничтожено и мы расходимся по домам, — заверил Борис Горецкий. — Наши приоритеты — сохранение медиасектора Беларуси и, конечно же, поддержка коллег — тех, кто сейчас за решеткой, и тех, кто покидает страну”.

Белорусская ассоциация журналистов была создана в 1995 году. Входит в Международную и Европейской федерации журналистов, объединяет более 1300 представителей СМИ. В этом году БАЖ стала одним из лауреатов премии Free Media Awards — Supporting Independent Journalism in Eastern Europe (“Премия свободным СМИ в поддержку независимой прессы в Восточной Европе”), которую вручают немецкий фонд Die Zeit и фонд Fritt Ord (Норвегия).