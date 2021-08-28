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На Херсонщине зафиксировали 62 новых случая коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 62 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 28 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 62 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1239 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 686 ПЦР-исследований, 387 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 952 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 62 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 42 женщины и 20 мужчин. По каким 3 ребенка и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 53 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек.

Отмечается, что за сутки умерли два человека, когда выздоровели 95.

“Поэтому сейчас в области 37 737 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 368 человек победили недуг;
— 1130 человек инфицированы COVID-19;
— 1239 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 280 203 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 632 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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