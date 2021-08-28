На Херсонщине зафиксировали 62 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 28 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 62 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1239 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 686 ПЦР-исследований, 387 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 952 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 62 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 42 женщины и 20 мужчин. По каким 3 ребенка и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 53 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек.

Отмечается, что за сутки умерли два человека, когда выздоровели 95.

“Поэтому сейчас в области 37 737 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 368 человек победили недуг;

— 1130 человек инфицированы COVID-19;

— 1239 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 280 203 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 632 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.