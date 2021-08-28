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"Существует вероятность насилия": посольство США выпустило предупреждение накануне ЛГБТ-маршей в городах Украины

"Существует вероятность насилия": посольство США выпустило предупреждение накануне ЛГБТ-маршей в городах Украины

КИЕВ. 28 августа. УНН. Посольство Соединенных Штатов в Украине выпустило предупреждение для безопасности граждан США в связи с проведением ЛГБТ-прайдов в Одессе, Харькове и Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства от 27 августа.

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“Ежегодные (ЛГБТ) прайды скоро начнутся в Украине, в том числе в Одессе 28 августа, Харькове 12 сентября и Киеве 19 сентября. Ожидается масштабное присутствие полиции, включая перекрытие дорог и контрольно-пропускные пункты, что, вероятно, затруднит передвижение и перемещение по этим районам”, — говорится в сообщении.

“Существует вероятность насилия вблизи этих митингов, поскольку они привлекли значительное негативное внимание экстремистских групп в Интернете. Эти группы ранее срывали прайды в Украине путем контрдемонстраций и физических нападений, и они могут подстрекать к насилию и во время мероприятий в этом году”, — добавили в посольстве.

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В связи с этим, в миссии США в Украине рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности:

  • Избегайте толпы и демонстраций.
  • Будьте осторожны вблизи крупных собраний или протестов.
  • Будьте внимательны к своему окружению.
  • Следите за обновлениями в местных СМИ.
  • Держитесь в стороне.

Напомним

Накануне ЛГБТ марша в Одессе, который состоится 28 августа, участникам марша начали поступать угрозы. Правозащитники Amnesty International призвали власти отреагировать.

Добавим

Предыдущая прайд-акция в Одессе, проходившая 30 августа 2020, участницы и участники которой хотели создать живую цепь солидарности, была сорвана радикальными группировками, и “власть не смогла обеспечить эффективную защиту события”, отметили в Amnesty International в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, ЛГБТ, Одесса и Одесская область, посольство, марш
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