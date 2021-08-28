В США обнаружили первые в мире случаи коронавируса у оленей

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило об обнаружении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом, передает УНН.

Цитата

Согласно заявлению, специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. “Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2”, — подчеркивается в тексте.

Детали

Ведомство отмечает, что предыдущие исследования уже показывали, что олени способны заразиться коронавируса, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что в некоторых диких оленей уже есть антитела.

Специалисты при этом отмечают, что инфицированные олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. “Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким”, — подчеркивают в министерстве.

Напомним

Ранее сообщалось, что Оклендский зоопарк США вакцинирует животных от коронавируса.