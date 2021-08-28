Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,1546  EUR: 31,66 0,1524 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5880

В США обнаружили первые в мире случаи коронавируса у оленей

В США обнаружили первые в мире случаи коронавируса у оленей

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило об обнаружении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом, передает УНН.

Цитата

Согласно заявлению, специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. “Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2”, — подчеркивается в тексте.

Детали

Ведомство отмечает, что предыдущие исследования уже показывали, что олени способны заразиться коронавируса, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что в некоторых диких оленей уже есть антитела.

Специалисты при этом отмечают, что инфицированные олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. “Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким”, — подчеркивают в министерстве.

Напомним

Ранее сообщалось, что Оклендский зоопарк США вакцинирует животных от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус, животные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.