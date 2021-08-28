Минобороны Великобритании позволило эвакуацию животных из Кабула

КИЕВ. 28 августа. УНН. Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации NOWZAD, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Пен Фартинг и его воспитанники прошли систему контроля в аэропорту Кабула вооруженными силами Великобритании. В настоящее время им оказывают помощь, они ожидают транспортировки”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Фартинг, несмотря на то, что ему удалось провести воспитанников на территорию аэропорта, получил отказ в перевозке. Как написал сам правозащитник в своем Twitter, за 2 часа до его вылета президент США Джо Байден “изменил порядок эвакуации”.