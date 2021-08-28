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Минобороны Великобритании позволило эвакуацию животных из Кабула

Минобороны Великобритании позволило эвакуацию животных из Кабула

КИЕВ. 28 августа. УНН. Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации NOWZAD, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter, передает УНН.

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“Пен Фартинг и его воспитанники прошли систему контроля в аэропорту Кабула вооруженными силами Великобритании. В настоящее время им оказывают помощь, они ожидают транспортировки”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Фартинг, несмотря на то, что ему удалось провести воспитанников на территорию аэропорта, получил отказ в перевозке. Как написал сам правозащитник в своем Twitter, за 2 часа до его вылета президент США Джо Байден “изменил порядок эвакуации”.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Кабул, животные
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