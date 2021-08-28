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Власти Кубы эвакуировали более 10 тыс. человек из-за урагана "Ида"

Власти Кубы эвакуировали более 10 тыс. человек из-за урагана "Ида"

КИЕВ. 28 августа. УНН. Руководство Кубы провело эвакуацию более 10 тыс. граждан в западных провинциях Пинар-дель-Рио и Артемис из-за прохождения над их территорией урагана "Ида" в пятницу вечером. Об этом сообщает газета Juventud Rebelde, передает УНН.

Детали

По данным издания, ураган уже прошел над островом Хувентуд на западе страны. На данный момент в регионе нарушена подача электроэнергии. Власти сообщают, что большого вреда не зафиксировано.

Контекст

Тропический шторм "Ида" усилился до урагана по мере приближения к побережью Кубы в пятницу. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 36,5 м / с.

Источник: УНН
Теги: Куба, эвакуация, ураганы
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