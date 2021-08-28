ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины", убит военный

КИЕВ. 28 августа. УНН. За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Южного российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Зайцевой вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — написали в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — сообщили в штабе.