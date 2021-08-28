В Киеве сегодня ограничат движение транспорта из-за всеукраинского забега

КИЕВ. 28 августа. УНН. В центре столицы сегодня ограничат движение транспорта через всеукраинский патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины". Об этом сообщила КГГА, информирует УНН.

Детали

Забег состоится в субботу, 28 августа, с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от аллеи Героев Небесной Сотни) — улица Большая Васильковская — улица Павла Скоропадского — улица Бассейная — улица Эспланадная — территория НСК “Олимпийский” — улица Саксаганского — улица Шота Руставели — улица Бассейная — улица Павла Скоропадского — улица Большая Васильковская — улица Крещатик.

Добавим

По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражения благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности страны.

Первый такой забег состоялся в Киеве 25 августа 2018 года. Участие приняли более 300 людей, среди которых были участники боевых действий на востоке Украины, родственники, знакомые погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. Специально приглашенным гостем забега был основатель американской организации “Почитай и помни” и организатор всеамериканского забега в память по погибшим воинам Джордж Лутц.

Напомним

За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Во время обстрелов боевики убили украинского военного.