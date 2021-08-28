В Украине уже 2,282 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 082
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,282 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 августа, - 2 тысячи, небольшой рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 700 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 27 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2082 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 108, медработников — 35)”, — говорится в сообщении
Также за минувшие сутки:
— госпитализировано — 708 человек;
— летальных случаев — 54;
— выздоровели — 1025 человек.
За сутки протестировано:
— методом ПЦР — 27 605 человек,
— методом ИФА — 8 272 лица,
— экспресс-тестами — 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2 282 285 человек;
— выздоровели — 2 205 707 человек;
— летальных случаев — 53 686;
— проведения ПЦР-тестов — 11 931 126.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.