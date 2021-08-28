Новости: Общество
28 августа 2021, 08:30 • Илья Нежигай • 11475
В Волынской области зафиксировали случай заражения ботулизмом
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Волынской области зарегистрировали заболевание ботулизмом, она госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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“27 августа в с. Ветлы Камень-Каширского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у 1 госпитализированного лица в больницу (состояние здоровья средней степени тяжести)”, — говорится в сообщении.
Детали
В ГСЧС сообщили, что сейчас на месте проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Напомним
В июле в Запорожье 58-летняя женщина умерла от ботулизма, после того, как приобрела и съела вяленого леща. Тогда полиция открыла производство.
Источник: УНН
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