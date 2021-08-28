Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу с 16-й попытки

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сирхан Сирхан, человек, осужденный за убийство сенатора Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году, был рекомендован к условно-досрочному освобождению в пятницу. После 53 лет пребывания в тюрьме, судьба 77-летнего заключенного теперь в руках губернатора Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Двое из живых сыновей Кеннеди, Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди, поддержали освобождение во время 16-й попытки Сирхана получить условно-досрочное освобождение, однако несколько других детей Кеннеди решительно выступили против этого шага.

Комиссия рекомендовала условно-досрочное освобождение, но отметила, что решение еще не окончательное. Несмотря на рекомендацию об освобождении, решение совета может быть отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который определит, соответствует ли условно-досрочное освобождение вопросам общественной безопасности, и, это может занять несколько месяцев.

Хотя это было шестнадцатое слушание по делу об условно-досрочном освобождении Сирхана, прокуратура штата впервые не выступила против его освобождения.

Убийство сенатора Кеннеди

Сирхан застрелил Кеннеди на кухне отеля "Амбассадор" в Лос-Анджелесе после предвыборной кампании, в которой Кеннеди праздновал победу в гонке над демократами на пост президента. В 1968 году 42-летний Кеннеди, младший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеди, был главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов против вице-президента Хьюберта Хамфри и сенатора Юджина Маккарти.

Сирхан был признан виновным в убийстве Кеннеди и ранении пяти человек во время стрельбы 5 июня 1968 года.

Сначала он был приговорен к смертной казни за убийство, приговор Сирхану был заменен на пожизненное заключение в 1972 году после того, как Верховный суд штата Калифорния объявил смертную казнь неконституционной.