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Украина получила первые медали на Паралимпиаде по настольному теннису: их завоевали Иван Май и Максим Николенко

Украина получила первые медали на Паралимпиаде по настольному теннису: их завоевали Иван Май и Максим Николенко

КИЕВ. 28 августа. УНН. Иван Май и Максим Николенко принесли Украине первые медали на Паралимпиаде в Токио по настольному теннису, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Игр.

Детали

25-летний спортсмен Иван Май получил бронзовую награду на Паралимпиаде в Токио. В полуфинале Май уступил австралийцу Ма Линю со счетом 1:3, и таким образом занял третье место.

Еще одну награду Украине принес 28-летний Максим Николенко. Украинец также получил бронзу Он также уступил в полуфинальном поединке и завершил свою борьбу за "золото". Украинец получил "бронзу".

В финал пробился еще один украинец Виктор Дидух, где будет бороться за победу. Решающий матч состоится 30 августа.

Добавим

Таким образом Украина завоевала 25 медалей (3 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых) на Паралимпиаде в Токио. Наша страна замыкает 10-ку среди лидеров по количеству наград.

Сегодня украинский легкоатлет Роман Данилюк получил серебряную медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Он стал вторым в секторе для толкания ядра.

27 августа паралимпийская сборная Украины завершила соревновательный день XVI Паралимпийских игр в Токио еще двумя медалями, которые завоевали женская сборная по фехтованию и легкоатлетка Анастасия Москаленко.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина
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