В России к солисту группы Rammstein Тилю Линдеманну пришла полиция - СМИ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Полиция пришла в отель к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, пишет Telegram канал Mash, сообщает УНН.

Детали

Известно, что Линдеманн приехал в Тверь, чтобы выступить на фестивале. Кроме того, группа будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

На опубликованных кадрах видно, как Линдеманн общается с российскими полицейскими.

Причина визита сотрудников полиции не сообщается. Нет также официальных комментариев ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны немецкой группы.