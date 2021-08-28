Новости: Криминал и ЧП
28 августа 2021, 11:34 • Тоня Туманова • 6195
Обстрелы на Донбассе: работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытие
КИЕВ. 28 августа. УНН. Из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров были эвакуировали в укрытия, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.
Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци.
Напомним
На Донбассе произошел обстрел Авдеевки российскими оккупантами.
Во время обстрела, который начался в 6:15, боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения.
Источник: УНН
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