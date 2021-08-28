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Украина получила еще два золота на Паралимпиаде: медали выиграли пловцы Евгений Богодайко и Максим Крипак

Украина получила еще два золота на Паралимпиаде: медали выиграли пловцы Евгений Богодайко и Максим Крипак

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские пловцы Евгений Богодайко и Максим Крипак завоевали золотые медали на Паралимпиаде-2020. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты на официальном сайте Олимпийских Игр, передает УНН.

Детали

27-летний пловец Богодайко завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 на дистанции 100 метров брассом.

Для Богодайко золотая награда в Токио - уже седьмая в карьере. Он становился двукратным чемпионом Паралимпиады в Лондоне-2012 и четыре раза побеждал в Рио-2016. Кроме того, у него еще есть пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр.

26-летний пловец Максим Крипак также выиграл золото на Паралимпиаде. Отметим, что 25 августа Крипак стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.

Добавим

Это уже пятая награда для Украины за 28 августа. Так, украинский легкоатлет Роман Данилюк получил серебряную медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Он стал вторым в секторе для толкания ядра.

Также Иван Май и Максим Николенко принесли Украине первые медали на Паралимпиаде в Токио с настольного тенниса.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, паралимпийцы
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