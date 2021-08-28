КИЕВ. 28 августа. УНН. По состоянию на утро 28 августа в Одесской области обнаружили 155 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем днем ранее (111). Об этом свидетельствует статистика Минздрава, передает УНН.

Детали

По данным медиков, в результате осложнений вызванных острой респираторной инфекцией COVID-19 28 августа скончались 5 человека. Выздоровели от коронавируса 14 человек.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 144 217 больных. 3070 скончались.