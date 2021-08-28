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Новости: УНН-Одесса
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В Одесской области обнаружили 155 новых случаев заболевания COVID-19

В Одесской области обнаружили 155 новых случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 28 августа. УНН. По состоянию на утро 28 августа в Одесской области обнаружили 155 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем днем ранее (111). Об этом свидетельствует статистика Минздрава, передает УНН.

Детали

По данным медиков, в результате осложнений вызванных острой респираторной инфекцией COVID-19 28 августа скончались 5 человека. Выздоровели от коронавируса 14 человек.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 144 217 больных. 3070 скончались.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, Коронавирус
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