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28 августа 2021, 12:55 • Галина Крижановская • 5790
В России от COVID-19 в июле умерли более 50 тысяч человек
КИЕВ. 28 августа. УНН. В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них 50 421 человек от последствий COVID-19, сообщает Росстат РФ, передает УНН.
Детали
Смерти людей с диагнострованнним COVID-19 Росстат разделил на четыре категории:
- COVID-19 как основная причина смерти - 38 922 случаи;
- COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные исследования - 5 206 случаев;
- COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускорили смерть пациента - 1 449 случаев;
- COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти - 4 844 случая.
В июле в России выявлено максимум смертей среди больных COVID-19 за месяц.
В июле и августе в России неоднократно обновлялся рекорд по суточной смертности от коронавируса.
Добавим
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 19 492 человек. Умерли 799 человек.
Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 180 840. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 863 541 случаев коронавирусной инфекции.
Источник: УНН
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