В России от COVID-19 в июле умерли более 50 тысяч человек

КИЕВ. 28 августа. УНН. В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них 50 421 человек от последствий COVID-19, сообщает Росстат РФ, передает УНН.

Детали

Смерти людей с диагнострованнним COVID-19 Росстат разделил на четыре категории:

COVID-19 как основная причина смерти - 38 922 случаи;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные исследования - 5 206 случаев;

COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускорили смерть пациента - 1 449 случаев;

COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти - 4 844 случая.

В июле в России выявлено максимум смертей среди больных COVID-19 за месяц.

В июле и августе в России неоднократно обновлялся рекорд по суточной смертности от коронавируса.

Добавим

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 19 492 человек. Умерли 799 человек.

Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 180 840. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 863 541 случаев коронавирусной инфекции.