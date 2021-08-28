Президент Эстонии предложил разместить средства ПВО средней дальности в стране для сдерживания России - СМИ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности для сдерживания России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EER.

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"Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Европейского союза", - сказала Кальюлайд, и выразила мнение, что одним из примеров такого взаимодействия могло бы быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса действия через Фонд сплочения Евросоюза.

Детали

По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, тратят на оборону более 2% ВВП, однако в них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

"Пятый год мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, в том числе и Эстония, тратят более 2% валового внутреннего продукта, однако в них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Разумно ли таким же образом собираться в шестой раз, чтобы признать этот факт, или следует создать механизм, через который можно распределять эти расходы", - заявила Кальюлайд.

Добавим

Ранее президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить "много условий".

"Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности", - заявила Кальюлайд.