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В Харькове машина сбила женщину на лошади: животное погибло

В Харькове машина сбила женщину на лошади: животное погибло

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Харькове, водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади. В результате аварии конь умер на месте происшествия. Об этом УНН сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Цитата

"Событие произошла 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, животные, Харьков и Харьковская область
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