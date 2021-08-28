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Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19 детей 12 - 15 лет

Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19 детей 12 - 15 лет

КИЕВ. 28 августа. УНН. Правительство Великобритании заявило в субботу, что оно приказало службе здравоохранения страны подготовиться к программе массовой вакцинации COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Первая доза вакцины уже предложена всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет с определенными основными заболеваниями и тем у кого ослаблен иммунитет.

Великобритания до сих пор не последовала примеру многих других стран, которые начали широко проводить вакцинацию детей младше 16 лет.

В настоящее время консультанты взвешивают возможные недостатки и преимущества такого расширения.

Однако британские органы здравоохранения уже заявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасны и эффективны для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

Автономные администрации в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии обладают собственными полномочиями по политике здравоохранения. Как и в Англии, в настоящее время вакцинация от COVID-19 проводится не всем детям в возрасте от 12 до 15 лет.

Добавим

В пятницу Белый дом сообщил, что половина американских детей в возрасте от 12 до 17 лет получили, по крайней мере, первую дозу вакцины против COVID-19.

У большинства детей симптомы COVID-19 развиваются слабо или вообще отсутствуют, но они способны распространять вирус.

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Источник: УНН
Теги: дети, Великобритания, вакцина, Коронавирус
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