Новости: Спорт
28 августа 2021, 14:28 • Тоня Туманова • 5895
Еще одна порция медалей украинцев на Паралимпиаде: Украина ворвалась в ТОП-5
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские паралимпийцы завоевали еще ряд медалей в Токио. В результате Украина ворвалась в ТОП-5 в медальном зачете, передает УНН.
Детали
Пловцы Михаил Сербин, Денис Дубров и Елизавета Мерешко завоевали три золота. Виктор Смирнов - серебро. Также серебряную медаль получила дзюдоистка Ирина Гусева.
Бронзовую в соревнованиях по дзюдо получил Руфат Магомедов.
В итоге сборная Украины оказалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады в Токио с 34 наградами. Украинцы получили 8 золотых наград, 17 серебряных и 9 бронзовых.
Источник: УНН
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