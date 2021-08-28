Еще одна порция медалей украинцев на Паралимпиаде: Украина ворвалась в ТОП-5

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские паралимпийцы завоевали еще ряд медалей в Токио. В результате Украина ворвалась в ТОП-5 в медальном зачете, передает УНН.

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Пловцы Михаил Сербин, Денис Дубров и Елизавета Мерешко завоевали три золота. Виктор Смирнов - серебро. Также серебряную медаль получила дзюдоистка Ирина Гусева.

Бронзовую в соревнованиях по дзюдо получил Руфат Магомедов.

В итоге сборная Украины оказалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады в Токио с 34 наградами. Украинцы получили 8 золотых наград, 17 серебряных и 9 бронзовых.