Украина в ТКГ: в результате обстрела Авдеевки боевые травмы получили 9 украинских военных

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе, передает УНН.

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“Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал”, — говорится в сообщении.

Детали

В ТКГ отметили, что задачей противника является спровоцировать украинскую сторону на “неадекватный ответ, а потом на своем уровне заявить о “агрессивных действиях Украины” и создать напряжение.

Там отметили, что это была попытка сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе — на тему участия США в таком урегулировании.

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“Созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова ”нет“, уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих”, — добавили в ведомстве.

В ТКГ предупредили граждан Украины, что на фоне и во время визита Президента Владимира Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми.

Контекст

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие.

База находится возле пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Также сообщалось, что во время обстрела, который начался в 6:15, один украинский военный получил ранения.



Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.