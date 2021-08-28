В Иране заявили, что Байден незаконно угрожал Тегерану - СМИ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана обвинил президента США Джо Байдена в незаконных угрозах Ирану после того, как он сказал, что может "рассмотреть другие варианты", если ядерная дипломатия с Тегераном потерпит неудачу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Акцент на использовании "других вариантов" против (Ирана) равносилен незаконной угрозе другой стране и устанавливает право Ирана ответить взаимностью... против "доступных вариантов"", - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Детали

Байден сказал премьер-министру Израиля Нафтали Беннетту на переговорах в Белом доме в пятницу, что он ставит "дипломатию на первое место", чтобы попытаться обуздать ядерную программу Ирана, но если переговоры потерпят неудачу, он будет готов обратиться к "другим", не названным вариантам.

Дополнение

Надзорный орган ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил в своем отчете, что в этом месяце Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному, что усиливает напряженность в отношениях с Западом, поскольку обе стороны стремятся возобновить переговоры о возобновлении ядерной сделки Тегерана.

Косвенные американо-иранские переговоры в Вене приостановлены с тех пор, как последний раунд завершился 20 июня.

В субботу верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провел параллель между подходом администрации Байдена к ядерному соглашению и подходом бывшего президента Дональда Трампа, который отказался от сделки в 2018 году и снова ввел санкции в отношении Ирана.

"Нынешняя администрация США ничем не отличается от предыдущей, так как она требует другими словами того, что Трамп потребовал от Ирана в ядерной отрасли", - цитирует слова Хаменеи государственное телевидение.

Выход Трампа из соглашения был направлен на то, чтобы заставить Иран вести переговоры по более строгому ограничению его ядерной программы, разработке баллистических ракет и поддержке региональных прокси-сил. Тегеран отверг требования Вашингтона.