С петардами, провокациями и задержаниями: как в Одессе прошел ЛГБТ-марш

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе завершился ЛГБТ-марш. Шествие охраняли сотни правоохранителей, но без провокаций и задержаний не обошлось, передает УНН.

Детали

По информации организаторов, участие в марше приняли около 300 человек. Началось шествие с задержкой, поскольку неизвестные перед самым началом взорвали петарду.

Правоохранители плотно окружили участников шествия и практически перекрыли центр города. Однако без провокаций не обошлось. Активисты "Традиции и порядок" собрали митинг у городского совета Одессы и скандировали: "Смерть ЛГБТ". Однако правоохранители оцепили их и не позволили подойти к участникам шествия. После чего активсты начали скандировать: "Позор!"

В какой-то момент десятки молодых людей вплотную подошли к правоохранителям - лицом к лицу, а через несколько минут развернулись и убежали.

После завершения шествия между правоохранителями и представителями Традиций и порядка начались столкновения.

Как сообщает "Общественное", правоохранители задержали не менее четырех человек. Во время задержания распылили слезоточивый газ.

Добавим

В то же время, организаторы марша отметили, что им удалось пройти наиболее длинную дистанцию в истории одесских прайдов.

"В этом году, благодаря совместным слаженным действиям Национальной полиции, наших европейских партнеров, волонтеров, СМИ, дружеских блогеров и активистов, мы с вами благополучно прошли самую длинную дистанцию в истории одесских прайдов", - говорится на странице Одесса Прайд 2021 в Facebook.