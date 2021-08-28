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"Днепр-1" в дополнительное время завоевал победу над "Металлист-1925"

"Днепр-1" в дополнительное время завоевал победу над "Металлист-1925"

КИЕВ. 28 августа. УНН. "Металлист-1925" на стадионе "Металлист" в Харькове принимал футболистов "Днепра-1", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

“Днепр-1”, который буквально с начала текущего года демонстрирует устойчивый прогресс, в первом тайме поединка против “Металлиста 1925” не мог почти ничего создать у ворот соперника. Харьковчане, играя дома, очень аккуратно действовали на своей половине поля, редко выбегали в контратаки, одна из которых стала успешной. После 15-минутного отдыха все двигалось в том же направлении: подопечные Валерия Кривенцова вполне спокойно контролировали мяч, не давая сопернику никаких шансов на опасные атаки. И вдруг — ошибка молодого вратаря харьковчан, пенальти, 1:1. В дальнейшем обе команды пытались победить, однако чувствовали явные трудности с созданием голевых эпизодов. Казалось, все завершится ничьей, и вот ... уголовный удар, подача, гол, проверка “ВАС” — 2:1 в пользу гостей.

Автором победного мяча на 2-й компенсированной минуте стал Гуцуляк.

Дополнение

“Днепр-1” набрал 13 баллов и поднялся на вторую строчку чемпионата. “Металлист-1925” только 9-й.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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