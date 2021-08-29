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Семь безответных мячей: "Динамо" одержало разгромный выигрыш в УПЛ

Семь безответных мячей: "Динамо" одержало разгромный выигрыш в УПЛ

КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" Ковалевский "Колос", сообщает корреспондент УНН.

Детали

В этом матче состоялась феерия голов в первые 45 минут. Голы Шапаренко, Кендзером, Буяльского и Цыганкова, а также дубль Де Пены помогли “бело-синим” повести в счете 6:0. Еще один мяч прошел от Цыганков после перерыва.

Таким образом, сверхуверенную победа “Динамо” — 7:0. Киевляне немного не дотянули до своего рекорда результативности в чемпионатах Украины (победа над мариупольским “Ильичевцем” — 9:0 в октябре 2010-го), но от этого настроение наверняка у “бело-синих” не испортился.

Дополнение

“Динамо” с 16 очками идет единоличным лидером турнирной таблицы. “Колос” набрал 5 баллов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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