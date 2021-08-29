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В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ

В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", что является ответвлением террористической организации "Исламское государство", передает УНН.

Цитата

“По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что (в результате атаки) были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен”, — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. “Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения”, — отметил он.

Детали

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который также участвовал в брифинге, отказался объяснить, причастны уничтожены боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула. Кирби также отметил, что ему не известно то, чтобы ВС США предупреждали о подготовке операции Конгресс или страны, над которыми мог пролетать беспилотник, нанес удар по террористам. “Насколько мне известно, не было никаких сообщений, или должны были быть заранее”, — сказал он. По словам Кирби, США также не передавали информацию об ударе представителям радикального движения “Талибан”.

Напомним

После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: Исламское государство, Талибан
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