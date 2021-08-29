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Ермак: на данный момент Украина эвакуировала из Афганистана более 600 человек

Ермак: на данный момент Украина эвакуировала из Афганистана более 600 человек

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украину в субботу вернулись три самолета с эвакуированными из столицы Афганистана Кабула. Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в целом наша держава эвакуировали из Афганистана более 600 человек, передает УНН.

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“Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев — тех, кто оказался в опасности. Среди них — журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек.

Украина откликнулась на обращение партнерам с просьбой о спасении их граждан. Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes”, — написал Ермак.

Дополнение

Руководитель Офиса президента написал, что граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана, поэтому Украина их не покинет. “ОПУ постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни единого нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы”, — резюмировал он.

Контекст

Как сообщал УНН, в международном аэропорту “Борисполь” 28 августа приземлились три самолета с эвакуированными из столицы Афганистана украинцами и иностранными гражданами. Среди пассажиров было около 80 украинцев, когда всего на борту этих самолетов находилось около 360 человек, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, Афганистан, эвакуация
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