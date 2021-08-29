Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке после вывода войск США

КИЕВ. 29 августа. УНН. Франция продолжит миссию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке - даже после возможного полного вывода военных США из страны. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Багдад, передает УНН.

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“Независимо от решений американцев — мы сохраним наше присутствие для борьбы с террористами в Ираке до тех пор, пока он будет просить об этом”, — подчеркнул французский лидер. “У нас есть оперативный потенциал для обеспечения такого присутствия”, — добавил он.

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Макрона обратился к международному сообществу с призывом “не проявлять безопасность” в вопросе противостояния ИГ. “Знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом для вашего правительства”, — сказал Макрон после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими.

Макрон посетил региональные консультации

Французский президент посетил Багдад для участия в региональной встрече через два дня после терактов в Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. В мероприятии в иракской столице также приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II. В центре внимания консультаций была борьба с ИГ и другими радикальными исламистскими группировками.

Байден обещал прекратить боевую миссию военных США до конца года

Во время пребывания Дональда Трампа президентом США большая часть американских военных была выведена из Ирака. Преемник Трампа на посту главы Белого дома Джозеф Байден в июле объявил, что боевая миссия американских войск будет прекращена в конце года. В то же время отдельные военные армии США продолжат оказывать поддержку иракским правительственным войскам в качестве советников и инструкторов. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских солдат.

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Президент США: “Новая фаза” в отношениях Вашингтона и Багдада

По словам Байдена, речь идет о “новую фазу” в отношениях двух стран.

Вместе с тем сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер 26 июля. “Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать учить (иракских военных. — Ред.), помогать и способствовать борьбе с “Исламским государством”, — отметил тогда глава Белого дома.