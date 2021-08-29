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Париж и Лондон предложат ООН создать в Кабуле зону безопасности

Париж и Лондон предложат ООН создать в Кабуле зону безопасности

КИЕВ. 29 августа. УНН. Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

Цитата

“Наш проект резолюции направлен на создание безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжить гуманитарные операции (по эвакуации из Афганистана)”, — сказал он.

Детали

Как пояснил президент, эта зона под охраной Франции и партнеров станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну.

Напомним

Великобритания введет санкции против радикального движения “Талибан”, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под их властью.

Источник: УНН
Теги: ООН, Франция, Великобритания, Афганистан
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