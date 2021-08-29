Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана - WP

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент США Джо Байден планирует отозвать посла США и всех дипломатических сотрудников в Афганистане до 31 августа, сообщили два источника The Washington Post, передает УНН.

Детали

По словам информированных источников, неясно, когда — и смогут ли американские дипломаты вернуться в страну. Ранее источники WP сообщали, что “Талибан” предложил США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских вооруженных сил, которое должно быть закончено 31 августа.

Как отмечает газета, Белый дом еще не принял окончательное решение о том, как может выглядеть будущее присутствие США в Афганистане.