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Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана - WP

Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана - WP

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент США Джо Байден планирует отозвать посла США и всех дипломатических сотрудников в Афганистане до 31 августа, сообщили два источника The Washington Post, передает УНН.

Детали

По словам информированных источников, неясно, когда — и смогут ли американские дипломаты вернуться в страну. Ранее источники WP сообщали, что “Талибан” предложил США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских вооруженных сил, которое должно быть закончено 31 августа.

Как отмечает газета, Белый дом еще не принял окончательное решение о том, как может выглядеть будущее присутствие США в Афганистане.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Джо Байден, дипломат
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