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День памяти защитников: сегодня по всей Украине приспустят флаги почитая жертв Иловайской трагедии

День памяти защитников: сегодня по всей Украине приспустят флаги почитая жертв Иловайской трагедии

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, в Украине будут приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях, а в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Детали

Событие состоится в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины — Иловайской трагедии.

“Смертельный для наших защитников „зеленый коридор“ пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев полегли в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха”, — говорится в сообщении ВСУ.

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Дополнение

В конце августа 2014 после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих во Иловайский в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организациӥи проведения бойових дий в райони города Иловайска.

Источник: УНН
Теги: военные, День памяти
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