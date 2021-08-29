День памяти защитников: сегодня по всей Украине приспустят флаги почитая жертв Иловайской трагедии

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины — Иловайской трагедии.

“Смертельный для наших защитников „зеленый коридор“ пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев полегли в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха”, — говорится в сообщении ВСУ.

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Дополнение

В конце августа 2014 после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих во Иловайский в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организациӥи проведения бойових дий в райони города Иловайска.