ООС: боевики 18 раз нарушили "режим тишины", пострадали 10 военных

КИЕВ. 29 августа. УНН. За прошедшие сутки, 28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Неподалеку от Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Майское с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников — удовлетворительное.

Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.