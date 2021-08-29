Сегодня в Киеве из-за спортивных мероприятий ограничат движение транспорта

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, в Киеве движение по улице Большой Васильковской ограничат в связи с проведением спортивного массового мероприятия. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Движение будет ограничено

— На участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры — с 06:30 до 13:30.

— На участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца — с 07:30 до 13:30.

Возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

В МВД призвали водителей “с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения”.

Напомним

В Донецкой области из-за обстрела боевиков временно ограничено движение поездов.