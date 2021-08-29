Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 3,5 миллиона

КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 890 163 прививок, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

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“87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы — 57 795 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 693 мобильные бригады,

— 1941 пункта прививок;

— 377 центров вакцинации.