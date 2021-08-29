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Дожди на половину Украины и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на половину Украины и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 29 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются на части территории Украины, в основном - на западе. Погода снова порадует теплом - местами до 33 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 29 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди; температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

На остальной территории без осадков, лишь в Киевской области днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 28-33° (в Киевской и Черниговской областях ночью 10-15°, днем 22-27°).

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Добавим

29 августа, - День памяти защитников Украины. Сегодня по всей Украине приспущены Государственные флаги. В течение почти 40 минут в Министерстве обороны Украины будут зачитывать имена павших Героев. Будет звучать военный салют в память о них. 228 раз ударит скорбный Колокол. Будет объявлена общенациональная минута молчания.

Также сегодня отмечают Ореховый спас и День шахтера.

Источник: УНН
Теги: погода
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