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На Запорожье с рельсов сошел грузовой состав: из-за аварии задерживаются 5 поездов

На Запорожье с рельсов сошел грузовой состав: из-за аварии задерживаются 5 поездов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Из-за аварии грузового состава в Запорожской области в пути задерживаются не менее пяти пассажирских поездов. Задержка - до 2 часов, сообщает УНН со ссылкой на данные Укрзализныци.

Цитата:

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1. Таким образом, ожидается задержка до 2 часов поездов", - сообщили в УЗ.

Детали

Речь идет о задержке следующих поездов:

  • №72 Киев - Запорожье,
  • №142 Мариуполь - Одесса,
  • №120 Запорожье - Львов,
  • №119 Львов - Запорожье,
  • №116 Киев - Бердянск.

Добавим

Это уже вторая авария на железной дороге меньше чем за неделю. 26 августа во Львовской области с рельсов сошли грузовые вагоны, из-за чего также задерживались пассажирские поезда.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Укрзализныця, поезд, авария
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