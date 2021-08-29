Во Флориде Tesla на автопилоте влетела в припаркованный патрульный автомобиль

КИЕВ. 29 августа. УНН. Автомобиль Tesla с системой автопилота, которая, вопреки своему названию, не позволяет автомобилю управлять самим собой, снова попал в аварию. На этот раз Tesla Model 3 2019 года выпуска с активированным автопилотом врезалась в два припаркованных автомобиля на обочине шоссе недалеко от центра Орландо в американском штате Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Рано утром в субботу 27-летний водитель Model 3 врезался в припаркованный автомобиль дорожного патруля Флориды, когда офицер на автомобиле остановился, чтобы помочь другому водителю. Затем Model 3 столкнулась с другим припаркованным автомобилем.

К счастью, в результате аварии обошлось без жертв.

Официальные лица все еще выясняют причину аварии.

CNBC указывает на то, что еще не определено, спровоцировал ли автопилот Tesla аварию или способствовал ей.

Дополнение

Очередная авария с участием Tesla на автопилоте произошла почти через две недели после того, как Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в США начало расследование в отношении системы вспомогательного вождения (автопилот) компании. В частности, оно будет сосредоточено на 11 инцидентах, произошедших в 2018 году, когда автомобили Tesla с активированным автопилотом или круиз-контролем врезались в припаркованные автомобили скорой помощи. В результате инцидентов 17 человек получили ранения и один человек погиб.

Расследование NHTSA будет охватывать автомобили Tesla, произведенные в период с 2014 по 2021 год, в том числе Tesla Model Y, Model X, Model S и Model 3, общее количество которых составляет около 756 тысяч автомобилей.

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