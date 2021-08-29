Куба будет смешивать китайскую Sinopharm с отечественными вакцинами

КИЕВ. 29 августа. УНН. Куба, которая до сих пор использовала только собственные вакцины против COVID-19, начнет использовать вакцину Sinopharm своего "коммунистического союзника" Китая, в попытке справиться с одной из крупнейших вспышек коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Органы здравоохранения Кубы будут применять две дозы Sinopharm в сочетании с кубинской вакциной для ревакцинации в центральной провинции Сьенфуэгос, начиная с воскресенья, сообщил глава кубинского института вакцины Finlay Висенте Верес.

Согласно обнародованному документу, эффективность комбинации вакцин составляет более 90%, без указания того, откуда поступили данные и санкционировал ли кубинский регулирующий орган по контролю за лекарствами использование китайской вакцины.

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на экстренное применение вакцины Sinopharm в мае.

"Кажется очевидным, что решение применить Sinopharm в Сьенфуэгос связано с ограниченной доступностью кубинских вакцин и срочностью, причиной чего стали массовые случаи COVID-19", - сказал кубинский вирусолог Амилкар Перес Риверола.

Дополнение

В мае министерство здравоохранения страны заявило, что планирует вакцинировать 70% населения до августа, но пока достигло цели только в 30%.

Между тем, Куба имеет один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 в мире.

Вспышка болезни произошла на фоне недостатка товаров первой необходимости, в том числе лекарств, что вызвало беспрецедентные общенациональные протесты в прошлом месяце.

Кубинские власти в значительной степени связывают экономический кризис с усилением санкций США.

Куба - единственная латиноамериканская страна, которая завершила разработку двух вакцин против COVID-19, Soberana 2 и Abdala, которые вызвали интерес в странах по всему миру, от Ямайки и Мексики до Вьетнама и Аргентины.

Известно, что обе вакцины имеют эффективность более 90%, хотя данные еще не были опубликованы в рецензируемых журналах. Обе вакцины разрешены для использования в экстренных случаях на Кубе.