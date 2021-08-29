Штат Луизиана на юге США готовится к удару разрушительного урагана "Ида"

КИЕВ. 29 августа. УНН. Ожидается, что в воскресенье ураган "Ида" обрушится на США штормом категории 4, который классифицируется как "чрезвычайно опасный" и может погрузить большую часть береговой линии штата Луизиана под воду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ураган "Ида" движется быстрее, чем предполагали ранее, из-за чего жители побережья Мексиканского залива, где и находится южный штат Луизиана, были эвакуированы, а предприятия закрылись.

Луизиана все еще не оправилась от последствий урагана "Лаура" год назад. Штат также занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19 в США.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс заявил, что ветра "Иды" будут "чрезвычайно сильными" и могут нанести штату разрушительный удар, крупнейший с 1850-х годов.

Власти приказали провести массовую эвакуацию с низинных и прибрежных районов штата.

Энергетические компании США сократили добычу нефти на шельфе на 91%, а переработчики бензина сократили переработку на заводах. Региональные цены на топливо выросли в ожидании производственных потерь и повышения спроса из-за эвакуации.

Добавим

Сегодня, 29 августа, исполняется 16 лет, как Луизиана была опустошена ураганом "Катрина", в результате которого погибло более 1 800 человек.

В пятницу в штате было зарегистрировано более 3 400 новых случаев заражения COVID-19 и около 2 700 человек были госпитализированы с коронавирусом.