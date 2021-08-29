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Армения и Азербайджан обменялись обстрелами на границе

Армения и Азербайджан обменялись обстрелами на границе

КИЕВ. 29 августа. УНН. Армянские военные были обстреляны с азербайджанской стороны в Гегаркуникской области, в частности на Сотском участке, и открыли ответный огонь, сообщяет УНН со ссыкой на данные Минобороны Армении.

Цитата:

"29 августа, начиная с 00:20, ВС Азербайджана обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции в Гегаркуникской области, в частности на Сотском участке армяно-азербайджанской границы. В результате после ответных действий с армянских позиций началась ожесточенная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Детали

В Минобороны сообщили, что в 2:25 к азербайджанским позициям "подъехала скорая помощь, после чего армянская сторона прекратила огонь, позволив эвакуировать раненых".

С армянской стороны жертв нет.

Сайт Минобороны Азербайджана о перестрелке не сообщает.

Дополнение

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. 

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.

Источник: УНН
Теги: Армения, перестрелка, Азербайджан, Нагорный Карабах
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