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Украина получила еще 188 тыс. доз вакцины Pfizer

Украина получила еще 188 тыс. доз вакцины Pfizer

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, бесплатно предоставленных правительством США через инициативу COVAX, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX по обеспечению справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран мира", - сообщили в Минздраве.

Детали

Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Поставки в рамках COVAX, как отмечают в Минздраве, продолжатся.

"До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцины в рамках инициативы, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", - добавили в министерстве.

Комментарий посольства США

Как отмечают в американской дипломатической миссии в Киеве, после прибытия в июле 2021 года вакцин Moderna, которые были переданы Соединенными Штатами Украине, эта партия увеличивает общее количество доз вакцин от COVID-19, которые США предоставили Украине на сегодня, до 2,2 млн доз.

"Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы в рамках глобальных обязательств США, в Украину поступит больше партий вакцин, следовательно Украина будет становится лучше подготовленной к борьбе с пандемией", - отметили в посольстве.

За последний год правительство США, как указано, предоставило более 55 млн долларов на помощь Украине в борьбе с коронавирусом.

Дополнение

Ранее, в июле, ЮНИСЕФ доставил 2 000 040 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX. В общем, на данный момент Украина получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках этой инициативы.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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