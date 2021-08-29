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На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбросил стoлб пепла высотой 3 тысячи метров

На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбросил стoлб пепла высотой 3 тысячи метров

КИЕВ. 29 августа. УНН. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) сегодня, 29 августа 2021 года, из-за извержения вулкана Шивелуч зафиксировали выброс пепла высотой 3 тысячи метров при высоте самого вулкана - 3 283 метров, сообщает УНН.

Детали

Пепельный шлейф распространился в северо-западном направлении полуострова на расстояние 30 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Справка

Шивелуч - действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки. Возраст вулкана - примерно 60-70 тысяч лет. Этот вулкан - один из крупнейших на Камчатке. Диаметр его основания составляет 40-50 километров, площадь - не менее 1 300 квадратных километров.

Извержения 12 ноября 1964 года стало одним из самых сильниших в современной истории вулкана - высота столба выброшенного пепла достигала 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделал путь в 20 километров. В 1964 году при извержении сильными взрывами, купола вулкана почти полностью были уничтожены, и на их месте образовался двойной кратер.

Источник: УНН
Теги: Россия, вулканы
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