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Растрощили троллейбус и плевали в полицейских: двое дебоширов наделали шума в центре столицы

Растрощили троллейбус и плевали в полицейских: двое дебоширов наделали шума в центре столицы

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Двое друзей наделали шума на весь центр столицы, растрощили троллейбус и плевали в полицейских, сообщает УНН.

Детали

Сначала двое дебоширов, предварительно, что-то приняли в ночном клубе и поняв, что там им уже скучно, пошли искать приключений.

Предварительно, из-за их поведение они были выгнаны из такси, но увидели на улице Лаврская троллейбус, водитель которого готовился к крайнему рейсу. Получив отказ зайти внутрь, мужчины отломали дворник и начали им разбивать окна и двери муниципального транспорта, а затем напали на водителя.

Это увидел курьер на мотоцикле и бросился помогать водителю. В ходе драки один из нападавших сел на мотоцикл и пытался уехать, однако его повалили, и к месту происшествия прибыло несколько экипажей полиции.

Неадекваты получили "подарки" в виде изрядной дозы из газа в лицо и наручников.

Но даже сидя на земле, продолжали ругаться и плевать на ноги патрульным. Теперь их ждет суд, такой "кутеж" предварительно оценили по статье "хулиганство".

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: Киев, хулиганство, троллейбус
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