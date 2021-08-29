Паралимпиада-2020: Украина получила уже 40 медалей

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина получила уже 40 медалей на Паралимпийских Играх - 2020 в Токио, сообщает УНН.

Детали

Так, украинец Назаренко получил "бронзу" - тридцать седьмую медаль Паралимпиады-2020 для Украины - в дзюдо в весовой категории до 90 кг (класс - В2).

Тридцать восьмую награду - "серебро" - получил украинский пловец Андрей Трусов (класс - S7) на дистанции 400 метров вольным стилем.

40-летняя украинская пауэрлифтерша Наталья Олейник выиграла тридцать девятую медаль Украины на Паралимпиаде-2020, получив "серебро" в весовой категории до 79 кг.

Сороковую - серебряную - медаль на дистанции 50 метров на спине (класс - S3) получил пловец Денис Остапченко.

Дополнение

Таким образом, сейчас Украина на пятом месте в общекомандном зачете с всего 40 медалями: 10 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых.