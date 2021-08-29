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Главный раввин Украины: на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 тыс. хасидов

Главный раввин Украины: на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 тыс. хасидов

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже более 5 000 хасидов, а то и больше. Об этом со ссылкой на информацию главного раввина Украины Моше Реувена Асмана, которую он озвучил в эфире одного из телеканалов в воскресенье, 29 августа, пишет УНН.

Цитата:

"На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более 5 тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше", - отметил Моше Реувен Асман.

Детали

По словам главного раввина Украины, на сегодня хасиды находятся не только в Умани, но и в других городах, приехав заранее.

"Каждый день сейчас будет около двух тысяч прилетать", - добавил Моше Реувен Асман, добавив, что есть и чартерные рейсы.

При этом он подчеркнул, что точной цифры, сколько именно хасидов приедут праздновать Рош ха-Шана нет, но будут "десятки тысяч".

Добавим

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 000 хасидов.

Источник: УНН
Теги: Украина, хасиды, Рош ха-Шана
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