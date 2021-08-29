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Талибы застрелили известного афганского певца - СМИ

Талибы застрелили известного афганского певца - СМИ

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Афганистане Фавад Андараб, известный местный певец, был убит талибами в субботу. Об этом сообщает Times Now, пишет УНН.

Детали

По информации телеканала, талибы якобы пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан 28 августа. Андараба вывели из дома и расстреляли. Певец скончался на месте. В своих песнях Андараб неоднократно осуждал группировку "Талибан" и поддерживал тех, кто с ними борется.

Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараб.

Дополнение

Убийство произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о присутствии мужа-сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку.

"Музыка запрещена в исламе", - заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид. Аналогичную позицию талибы занимали, когда последний раз правили страной с 1996 по 2001 год.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, певец, Талибан
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