В Киеве за сутки 240 новых больных коронавирусом. Один человек умер

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 240 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко.

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"240 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 223 872", - сообщил Виталий Кличко в Facebook.

Детали

Заболели за прошлые сутки 146 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 80 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет. А также 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 5 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали еще 28 больных коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 174 человека. В общем коронавирус преодолели 215 739 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания (за прошлые сутки - ред.) обнаружили в Святошинском районе - 43, в Шевченковском и Дарницком - по 34, и в Соломенском районе - 31 случай", - отметил Виталий Кличко.

Дополнение

В Украине за последние сутки, 28 августа, обнаружили 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 176 случаев меньше, чем накануне.