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Новый взрыв в Кабуле: два человека погибли, еще трое получили ранения

Новый взрыв в Кабуле: два человека погибли, еще трое получили ранения

КИЕВ. 29 августа. УНН. В результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе Кабула два человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на афганское информационное агентство Аsvaka.

Цитата:

"Два человека погибли и трое получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе Кабула. Свидетели говорят, что среди жертв есть дети и женщины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сотрудник службы безопасности недавно свергнутого правительства сообщил AFP, что это была ракета, "которая, как показывает предварительная информация, попала в дом".

Что было ранее

Взрыв произошел через три дня после того, как в результате атаки "ИГ" возле аэропорта Кабула погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих, когда афганцы пытались сбежать из взятого под контроль талибами Кабула.

Источник: УНН
Теги: ракета, Афганистан, взрывы, Кабул, Талибан
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