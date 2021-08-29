Новый взрыв в Кабуле: два человека погибли, еще трое получили ранения

КИЕВ. 29 августа. УНН. В результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе Кабула два человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на афганское информационное агентство Аsvaka.

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"Два человека погибли и трое получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе Кабула. Свидетели говорят, что среди жертв есть дети и женщины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сотрудник службы безопасности недавно свергнутого правительства сообщил AFP, что это была ракета, "которая, как показывает предварительная информация, попала в дом".

Что было ранее

Взрыв произошел через три дня после того, как в результате атаки "ИГ" возле аэропорта Кабула погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих, когда афганцы пытались сбежать из взятого под контроль талибами Кабула.